«Hiidlaste mure ja etteheited nende saare ja mandri vahelise ühenduse osas on arusaadavad ning on loomulik, et saarte elanikud ootavad tõrgetevaba praamiliiklust,» ütles Simson pressiteate vahendusel.

«Praeguste murede allikaks ei ole aga tänased vead, vaid paari aasta tagused valeotsused. Nimelt tuleb algatatud petitsiooni eestvedajal reformierakondlasel Peep Lillemägil nõudvalt otsa vaadata eelmisele majandusministrile Kristen Michalile, kes otsustas 2016. aastal viia Rukki kanalis ellu traalimistöid ja loobus tavapärastest süvendustöödest. 2016. aasta oktoobris ellu viidud traalimised, millega saavutati kanali minimaalne sügavus 5,2 meetrit, ei andnud pikaajalist tulemust ja saavutatud sügavus ei ole püsinud, sest hoovused kannavad kanalisse setet.»

Simsoni kinnitusele tegeleb veeteede amet Rukki kanali probleemiga ja plaani kohasel toimuvad süvendustööd augustis-septembris. Tööde maksumus selgub küll alles hankemenetluse käigus, kuid raha selleks on olemas ja riigieelarvesse planeeritud. Lisaks plaanib riik süvendustöid Rukki kanalis teha edaspidi regulaarselt, esialgsel hinnangul on vajadus korrata töid iga kahe-kolme aasta tagant.

«Tänane valitsus tegeleb tõsiselt olukorra lahendamisega ning enne süvendustöid on leitud teised transpordilahendused,» selgitas Simson. «Tuletan meelde, et probleemide tekkimisel võttis riik kiiresti tarvitusele abinõud hiidlaste olukorra leevendamiseks: tihendati Tallinn-Kärdla lennuliini ja Saaremaa-Hiiumaa vahelist laevaühendust. Lisaks avati nii-öelda uus liin Heltermaa-Virtsu-Heltermaa.»

Peaminister manitseb hiidlasi

Peaminister Jüri Ratas teatas, et vastupidiselt poliitilisele süüdistusele seisab just majandus- ja taristuminister Kadri Simson Hiiumaa inimeste parema ning stabiilsema parvlaevaühenduse eest. «Tema eestvedamisel on 2018. aasta riigieelarves eraldatud vajalik raha Rukki kanali süvendustöödeks ning ühtlasi plaanis edaspidi läbi viia vajalikke töid regulaarselt kahe-kolme aasta tagant. Juba käesoleva aasta teises pooles teostatakse Rukki kanalis hooldussüvendus saavutamaks kolme aasta tagune sügavus 5,2 meetrit uue mõõdistussüsteemi järgi.»

Ratas lisas, et samamoodi on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kiirelt reageerinud ajutistele praamiühenduse tõrgetele ning leidnud koostöös osapooltega paindlikke lahendusi. Näiteks tihendati Tallinn-Kärdla lennuliini ja Saaremaa-Hiiumaa vahelist laevaühendust ning avati ajutine liin Heltermaa-Virtsu-Heltermaa. «Seega on majandus- ja taristuminister Kadri Simson näidanud oma aktiivse tegevusega, et Hiiumaa inimeste transpordiühendused on tema jaoks väga oluline prioriteet.»