Ratas Kremli-meelsuse süüdistuste peale: see läheb üle piiri

Selle peale heitis peaminister Herkelile ränkade süüdistuste tegemist ette ja astus oma erakonnakaaslaste kaitseks välja. «Tähendab, te ütlete, et siin saalis on inimesed, kes teenivad Kremlit, mitte Eesti Vabariiki ja sinimustvalget. Väga ... Minu meelest see on nagu üle piiri minek. Jah, ma saan aru, et te ründate siin minu erakonnakaaslasi, aga te ründate siin ka riigikogu liikmeid. Te ütlete, et üks osa riigikogust täidab mingisuguse teise riigi ülesandeid. Jumala pärast, kui see on nii, siis andke need süüdistused sisse meie instantsidele, meie kontrollorganisatsioonidele. Ma ei usu, et see on nii. Ma kaitsen neid inimesi. See, keda valitakse poliitikas koalitsiooni või mitte, ei ole see, mis te ütlete, Kremli-poolne tiim. See on nagu märk otsaette, nagu templi panek.»