Riik moodustas paarismajja omanike teadmata üleöö korteriühistu

Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik Raili Kärmas:

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse järgi on korteriomanditeks jagatud kinnisomandi puhul vee-ettevõtja klient korteriühistu. Iga korteriomanik ei saa olla vee-ettevõtja kliendiks, kuna vee-ettevõtja vastutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimise eest kuni liitumispunktini, mitte aga kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni eest.

Kuna kortermajadel on üldjuhul üks ühine kinnistusisene veevärgi ja kanalisatsiooni süsteem, ei ole võimalik kortermajade korral jagada vee-ettevõtja kliente korteriomanike vahel, sest liitumispunkt vee-ettevõtjaga on kõigil korteritel üks ühine.

Eelnevast lähtuvalt on kortermaja vee-ettevõtja jaoks üheks kliendiks, sest vee-ettevõtjal ei ole õigust korraldada vee jaotamist kortermaja sees peale liitumispunkti. Erinev on aga olukord paarismajade korral, kus reaalselt on võimalik ehitada mõlemale kliendile eraldi liitumispunkt, sest paarismajade puhul on üldjuhul ka kinnistusisene veevärk ja kanalisatsioon eraldiseisev. Sellisel juhul on vee-ettevõtja jaoks tegemist kahe erineva kliendiga.

Viimast olukorda reguleerib ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus, mille kohaselt korteriomanik võib olla vee-ettevõtja klient ka juhul, kui on võimalik tema veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga käesoleva seaduse nõuetele vastava liitumispunkti kaudu. Seega ei ole õige väita, justkui paarismajade korteriühistu moodustamine oleks vajalik veearvete maksmiseks.