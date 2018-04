Rail Balticu juht lubab kiirraudteest kasu tulevastele põlvedele

Vastates etteheitele, et Rail Balticu tasuvusuuringud on vigased ja seega on Rail Balticu sotsiaalmajanduslik mõju Eestile negatiivne, märgib Rubesa, et igasugused arvutuste põhjal tehtud hinnangud hakkavad ka edaspidi muutuma, olgu suuremaks või väiksemaks. «Nii juhtub iga äriprojektiga,» lisab ta. «Aga need arvud, mis meil praegu on, on sellised, mis lubavad öelda, et me ei saa lubada selle raudtee mitteehitamist.»