Luik: poliitiline lahendus Süürias on sama kaugel, kui enne pommitamist

«Olukord loomulikult pingeline, sest igasugune sõjaline aktsioon on pinget tõstev ja tekitab keerulise olukorra, aga teisest küljest on mul hea meel, et ameeriklaste, inglaste ja prantslaste sõjaline löök oli suhteliselt proportsionaalne. Ta oli hästi kalibreeritud ja oli tehtud suuri jõupingutusi, et vältida igasugust kineetilist kontakti Vene vägedega,» kommenteeris Luik intervjuus ERR-i raadiouudistele.