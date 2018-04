Riigimetsas alanud raierahu kestab juuni keskpaigani

Raierahu kehtestamisega välditakse eelkõige vanades metsades elavate lindude ja loomade häirimist sigimisperioodil. Kevadine raietööde peatamine on riigimetsas saanud traditsiooniks, riigimetsa majandamise keskus (RMK) on raierahu pidanud alates 2002. aastast, edastas RMK. Lageraiet raierahu ajal ei tehta. Erandiks on haiguste ja kahjurite leviku ärahoidmiseks tehtavad raied kahjustatud metsades ja kuivades puhtmännikutes.