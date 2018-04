Viktoriin: kui palju tead plaanitavast tselluloositehasest?

Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistrandid koostasid viktoriini kursuse «Veebiajakirjandus ja tekstiloome» lõputööna.

Et järgmine kord oma teadmistega rohkem hiilata, loe lisa:

1 Tooraine. Puidurafineerimistehase tooraineks plaanitakse kasutada paberipuitu ja puiduhaket. Tselluloos on taimsest materjalist tööstuslikult eraldatud tehniline kiud, mille peamiseks tooraineks on puit. Vähesel määral saadakse tselluloosi ka muust taimsest toorainest nagu õled, pilliroog jne.

Puiduhake ehk hakkpuit on võsast, raiejäätmetest või muust tarbepuiduks sobimatust puidumaterjalist toodetud ja peenestatud kütteaine.

Paberipuit on spetsiifilistele tingimustele (elava tüve lõik, mõõdud, kõverus jm) vastav ümarpuit, mis on mõeldud paberi tootmiseks.

Tselluloosi tootmise toorainena on väärtuslikemateks puuliikideks okaspuud, millest võib saada paremate tugevusomadustega tselluloosi, kuna okaspuukiud on harilikult pikemad kui alternatiivsetel toorainetel. Lisaks on okaspuutselluloosi hind maailmaturul ka kõrgem kui lehtpuutselluloosi hind. Lehtpuutselluloos annab aga paberile häid omadusi, mistõttu kasutatakse seda väga suurtes kogustes just trükipaberite kompositsioonis. Eestis on võimalik tselluloosi toota nii hinnalisest okaspuidust kui ka kasepuidust.

2 Tselluloos. Vineerid ja puitkiudplaadid sisaldavad iseenesest tselluloosi, kuivõrd viimast toodetakse puidust, kuid puhtakujuline tselluloos pole nende materjalide tootmise toore. Olulisemad tselluloosisaadused on paber ja papp ning nendest materjalidest valmistatud tooted nagu näiteks tualettpaberid, salvrätikud, mähkmed jm. Peale selle on toiduainetetööstuses pakkematerjalina levinud näiteks tselluloosist toodetud õhuke läbipaistev või trükivärvidega kaunistatud tsellofaan, kuna see ei lase läbi õhku, vett, rasvu ega baktereid. Tekstiilitööstus kasutab tselluloosi ka viskoosi tootmiseks. Lisaks tehakse tselluloosist nitrotselluloosi, mis on suitsuta püssirohu tooraine ning tselluloidi, mida tänapäeval kasutatakse peamiselt vaid lauatennisepallide valmistamiseks, kuid millest minevikus tehti esemeid nukkudest tselluloidfilmini. Lisaks toodetakse veel aga ka nanotselluloosi, atsetüültselluloosi, triatsetüültselluloosi jm, mis on toormeks näiteks nii tekstiil-, plast- ja kilematerjalide kui ka värvide ja liimide tootmisel.