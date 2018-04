Ida-Viru keskhaigla kaasajastamine viiakse riigi toel lõpuni

«Mul on tõeliselt hea meel, et kauaoodatud Ida-Virumaa keskhaigla rekonstrueerimise viimane etapp saab riigi ja haigla koostöös lõpuks tehtud,» ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. «Olen alati öelnud, et Ida-Virumaa vajab riigilt erilist tähelepanu ja täiendavat arengutuge. Otsus toetada haigla ehitust on reaalne samm selle kinnituseks.»