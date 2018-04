Politsei pidas seoses neiu mõrvaga kinni 18-aastase noormehe

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse kinnitas Postimehele, et eile õhtul kella 19.30 paiku pidas politsei Narvas kinni 18-aastase noormehe, keda on alust kahtlustada tüdruku mõrvas. Homme taotleb prokuratuur kohtult noormehe vahistamist.

Viru ringkonnaprokurtuuri pressiesindaja Jelena Filippova sõnul pole talle veel kahtlustust esitatud. «On teada, et ta oli mõrvatud neiuga tuttav,» lisas Filippova BNS-ile.

Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirje Merilo sõnul on praeguseks kogutud juba palju informatsiooni, mida siiski avalikkusega jagada pole võimalik. "On teada, et tüdruk oli lahkunud kodust vanemate teadmata. Samas polnud tegemist lapsega, kes oleks pidevalt kodust ära käinud," ütles Merilo.