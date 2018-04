Mõrvatud neiu leidnud naine: inimesed jalutasid tast ükskõikselt mööda

«Vaatasin, et inimene lebab maas. Läksin tema juurde ja ütlesin: tüdruk, tüdruk… Aga ta ei reageerinud kuidagi, ei liigutanud. Vaatasin, et ta ei hinga. Kutsusin naabri Toliku. Tema konstateeris, et tüdruk on surnud ja kutsus politsei,» rääkis Viktoria venekeelsele Postimehele . «Tüdrukut oli rängalt pekstud, ta oli üleni verine, isegi nägu oli verega koos.»

Mõrvatud tüdruku sõbranna kahtlustab endist poiss-sõpra

Tüdruku sõnul ei tunne ta Artjomi eriti hästi, kuid ta teab, et Nastja temaga viimasel ajal eriti tihedalt ei suhelnud. Katja ei välista, et just endine poss-sõber võib olla seotud Anastasia surmaga. «Meil on sellised kahtlused. Varem räägiti, et ta peksis Nastjat,» lisas Katja.