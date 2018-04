Üks rusikahoop viib 16-aastase pikalt trellide taha

Kohtuotsuse tegemisel võttis kohus arvesse 16-aastase süüdistatava varasemat elukäiku, sh seda, et talle eelmise kohtuotsusega mõistetud karistus 1 aasta ja 6 kuud vangistus pöörati täitmisele ning leidis, et vaatamata süüdistatava noorele eale, pole võimalik tema suhtes kohaldada muud karistusliiki kui seda on reaalne vangistus.