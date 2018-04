Siseministeerium: päästjaid ja politseinikke ootab märgatav palgatõus

Päästjate palgatõus ja päästeteenuse jätkusuutlikkus oli täna ka riigikogus arutlusel ning siseminister Andres Anvelti sõnul on päästjate palgatõus ajalooline läbimurre.

«Riigieelarve strateegias on ette nähtud ka tulevikus astmeline edasiminek, et hoida palka konkurentsivõimelisena. Seda on vaja kindlasti sellepärast, et inimesed püsiksid organisatsioonis ja et inimesed ka tuleksid organisatsiooni. Olen rohkem kui kindel, et selline motivatsioonipaketi suurenemine suurendab noorte inimeste tahet ja motivatsiooni tulla päästjaks,» ütles Anvelt arupärimisele vastates.

Siseministri pikem eesmärk on päästeamet eelarvepuudujäägist välja tuua. Kui veel 2016. aastal hindas sõltumatu audit, et päästeameti jätkusuutlikuks tegutsemiseks on kümne aasta jooksul vaja lisaraha 148,7 miljonit eurot, siis 2017. aastal kahanes puudujääk tänu lisarahastusele 111 miljonile eurole. 2018. aasta arvutusi alles tehakse.

Eesti siseturvalisust suurendab ka tänavu esmakordselt üle kümne aasta kasvanud politseinike arv. Lisanduvatel kiirreageerijatel ja piirkonnapolitseinikel on oluline roll muuhulgas narkovastases võitluses, seda nii narkootikumide kättesaadavuse vähendamisel kui ka ennetamisel.

Lisaks võeti Anvelti eestvedamisel vabariigi valitsuse uimastiennetuse komisjonis suund uimastisõltuvuse ravi parandamiseks, mis on kolmas oluline sammas narkoprobleemiga tegelemisel. Sellest tulenevalt lepiti riigieelarvestrateegia läbirääkimistel järgmiseks neljaks aastaks kokku, et sotsiaalministeeriumi eelarvesse lisanduvad 1,5 miljonit eurot aastas HIV juhtude vähendamiseks ning ennetuseks ja tarbimise vähendamiseks.

«Selge on see, et narkomaaniavastases võitluses ei ole narkomaani trahvimine lõpplahendus. Vaja on suurendada riigi võimekust pakkuda asjakohaseid ravi- ja abiteenuseid. Seda nägime ka alles hiljuti, kui suutsime turul kõrvaldada fentanüüli, kuid puudu jäi võimalustest tegeleda kohe ka tagajärgedega ehk suunata sõltlane ravile,» sõnas Anvelt riigikogus.