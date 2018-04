Ratas lubab parandada erihoolekandeteenuste kättesaadavust

Ratase sõnul on riik võtnud suunaks pakkuda psüühiliste erivajadustega inimestele enam abi kodus või kodusarnases keskkonnas, edastas valitsuse pressiesindaja. «Peame püüdlema selle poole, et inimesed saaksid erivajadustest hoolimata hakkama võimalikult iseseisvalt – elada, töötada, õppida ja kasutada muid avalikke teenuseid nagu kõik teised inimesed,» ütles ta.

Peaministri sõnul on on vaja parandada erihoolekandeteenuste kättesaadavust ning vähendada teenuste järjekordi. Erihoolekandeteenuste kättesaadavuse parandamiseks ja hoolekandetöötajate palgatõusuks leidis valitsus järgmiseks neljaks aastaks lisaraha riigi eelarvestrateegias, mille põhijoontes saavutati kokkulepe eelmise nädala lõpus.

Peaministri sõnul on oluline, et üha rohkem erivajadustega inimesi leiaks tee tagasi kogukonda. «Sama oluline on, et kogukond aktsepteeriks neid kui ühiskonna täisväärtuslikke liikmeid, kel on teistega võrdsed õigused ja võimalused,» lausus ta.