Interaktiivne lugu: eestlastest on saanud kivisõbrad

Esoteerilised sitakivid ehk komejantlik vaade kiviusule

Diskussioonis teadus versus esoteerika, on olemas ka kolmas, humoristlik osapool. Eestlaste kiviusu üle ironiseerib Tartu noormees Madis Must oma esoteeriliste sitakividega.

Esoteerilised Sitakivid Facebooki leht.

Esoteerilised sitakivid on kõvemat sorti lapikud kivid, mis mahuvad kenasti pihku, taskusse ja kasvõi suhu, kui selline tahtmine peaks tekkima. «Originaal-sitakivile» on peale graveeritud sõna «sitt» ja teisel poolel ilutseb iseloomulik ekskremendi kontuur.

«Hetkel on suurem osa kive pärit Lätist, kuna ma lihtsalt elasin seal, kuid järgmine suurem laar tuleb ikkagi Eestist leitud kividest,» lubas Must ja lisas, et Lätis leidub rohkem ka neid sobilikke kõvemaid kive (valefaktide vältimiseks ei too me igaks juhuks välja, mis kividega täpsemalt tegu on. Sitakivi on sitakivi). Eestis on lademetes pehmeid liivakive, millele on keerulisem kujutisi peale graveerida. Pealekauba, lähedalt toodud kivid peaksid kohalikele ikka tähendusrikkamad olema kui kauges Indias või Brasiilias kahtlaseid teid pidi kaevandatud kivid. Kivide võnked, energiaväljad ja ökoloogiline jalajälg on kohalike kivide puhul meiega ilmselt rohkem sünkroonis.

Kui muu ei aita, aitab sitakivi

Esoteerilised sitakivid aitavad toote kirjelduse järgi põhimõtteliselt kõige halva vastu ja samas kõikvõimalikele headele asjadele kaasa: parandab silmanägemist, soodustab seedimist, toob head energiat, omanik võib saada miljon eurot, oskuse lennata ning armastuse ka pealekauba ja nõnda edasi. Kusjuures uskumine siin ei loe. Sitakivi pidavat töötama igal juhul.

Must müüb sitakive tavaliselt laatadel, kuid neid saab osta ka tema Facebooki-lehe kaudu.

«Tegelikult oleks päris lahe, kui mu kive võtaks müüki ka mõni esoteeriline poekett,» arutles Must, et see viiks huvitava dialoogini esoteerika piiride või piirituse üle. Seni pole aga ükski pood sellisel viisil sitakivide vastu huvi tundud, kuigi Musta kinnitusel on nii mõnigi nõid ja teadjamees, hoolimata kivide humoorikast tagamõttest, tunnetanud neis kivides müstilist väge või lausa... soojust.

Sitakivi soetaja hindab huumorit

«Minu arvates ongi nali see, mis on esoteerikast puudu. Robustsust on vaja. Mina oma tegevusega pakun lisaväärtusena suhtumist, et kõike ei saa tõsiselt võtta ja naerda peab ka (enda üle) oskama,» jutustas Must, et ta ei taha esoteerilist maailmavaadet otseselt rünnata, kuid pakub mõne jaoks ehk liigtõsise teaduse ja teise jaoks väga raskesti hoomatava maagia vahele kuldseima kesktee: huumori.

Kuigi Must ise on esoteerika suhtes skeptiline, tunnistab ta, et sellest võib mingil määral inimesele tõepoolest kasu olla ka. Aga ainult ajutiselt. «See on justkui poolik usk ja sellel pole minu arvates suurt üllast eesmärki. Kiviusk on egoistlik, seal tegeldakse justkui kõrgemate teemadega, aga rahu ja armastust otsitakse kivide abil ainult iseendale,» põhjendas Must.

Madis Musta kirjelduse järgi on keskmine sitakivi ostja vanuses 25–40 eluaastat. Nende hulgas on meeste- ja naisterahvaid võrdselt ning pealiskaudsel hinnangul on tegemist heal elujärjel olevate inimestega, kelle jaoks on sitakivi justkui vaikne protest esoteerilise hulluse vastu.