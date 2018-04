Inglismaal skandaali põhjustanud laste kokaiinisärkide jäljed viivad Eestisse

Briti ajalehe Daily Mail andmetel pani särgid müüki sõltumatu Eesti väikeettevõtja. Särgid ja muud rõivad on kujundatud Coca-Cola logo järgi, kuid karastusjookide tootja reklaamlauset on veidi muudetud ning laste särkide rinnaesisel on kiri «Enjoy Cocaine» («Naudi kokaiini»).