Armastuse nimel Eestisse kolinud naine jäi päevapealt tööta

Eesti-ameerika abielupaar Sarah ja Kristiina Raud on taotlenud kaks aastat Eesti riigilt õigust, et riik tunnustaks neid abikaasadena ja võimaldaks ameeriklasest abikaasal ametlikult Eestis elada, teatas inimõiguste teabekeskus.

16.aprillil andis Riigikohus teada oma otsusest mitte võtta menetlusse Sarah’ kaebust, mis tähendab, et sellega jõustunud ringkonnakohtu otsuse järgi ei tunnusta Eesti riik Sarah’ ja Kristiina abielu Eesti elamisloa väljastamise alusena.

Vahetult peale riigikohtu otsust teatas politsei- ja piirivalveamet, et tühistab Ameerika kodaniku Sarah’ elamisloa. See tähendab, et inimesel on vaid loetud tunnid Eestist ja kogu Schengeni ruumist lahkumiseks. Mitme tunni jooksul oligi reaalselt võimalus, et Sarah’l tuleb koheselt Eestist lahkuda, jätta maha oma abikaasa ja töö ning kulutada suuri summasid koheseks naasmiseks Ameerika Ühendriikidesse.

Seni ühes vanalinna kohvikus kokana töötanud Sarah pidi eile oma tööpäeva katkestama, et minna politsei- ja piirivalveametisse, kus tund enne teenindusbüroo tööpäeva lõppu selgus, et ta saab siiski Eestisse jääda Eesti ja Ameerika Ühendriikide viisavabaduse alusel. Paraku ei anna see aga õigust töötada ja seega peab Sarah’ oma töökohast loobuma.