Neljapäev toob selge ilma, nädalavahetusel hakkab sadama

Reede tuleb kõrgrõhkkonna servas laiguti pilvelaamadega, aga sajuta. Põhja poolt survet avaldava madalrõhkkonna mõjul ulatuvad lääne- ja edelatuule puhangud päeval uuesti 14 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on öösel 1 kuni 4, päevaks lisandub sooja ning termomeetrinäidud tõusevad 13 kuni 18 kraadini, meretuulega rannikul on ikka jahe.

Laupäeval suundub üks madalrõhkkond üle Karjala Venemaa poole, teine jõuab Soome põhjaaladele. Kujuneva madalrõhuvööndi serva mööda liigub üle Eesti vihmapilvi, öösel on sajuhooge tihedamalt, päeval harvem. Tuul puhub öö hakul edelast ja on tugev, pärast keskööd pöördub järk-järgult loodesse ning lühiajaliselt nõrgeneb, päeval puhub läänest ja loodest ning on taas tugev. Õhutemperatuur on öösel 3 kuni 8, päeval 9 kuni 12, meretuulega rannikul on kuni 6 kraadi.