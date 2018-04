«Pealtnägija»: tuhandeid inimesi heategevuseks innustanud Annabel seljatas vähi

Et hetke erilisust aduda, tuleb meenutada, et Annabelil 2016. aastal avastatud neuroblastoom esineb Eestis ühel-kahel lapsel aastas, tõenäosus, et haigus ravile allub on keskmiselt 50 protsenti ning isegi kui allub, siis tuleb haigus praktikas alati tagasi ning seni on lapsed ikkagi haigusele alla vandunud.