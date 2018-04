Kuidas mullide abil tööstressist jagu saada?

Kes ei teaks, kui kerge on sattuda ringile lasteaed-kool-töö-lastead-pood-kodu ja unustada ära, et meil tuleb leida aega ka iseendale. Muidu avastame ühel hetkel, et mitte miski ei paku enam rõõmu. Nõnda see tööstress ligi hiilibki. Kuidas sellest olukorrast võitjana välja tulla?