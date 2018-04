Tõnis Leht reitingutest: Ossinovskile tekib surve parteijuhi kohalt lahkumiseks

«Kui seni seda jõuliselt veel parteist välja pole paistnud - tõepoolest, sotsid on paistnud silma ju sellega, et oma musta pesu võib-olla nii veriselt ei pese kui teised suured parteid -, siis praegu see surve ja arutelu kindlasti tuleb, kas juhti vahetada või mitte,» kommenteeris Leht SDE kuueprotsendilist toetust. «Nad peavad mõtlema, sest kui on soov oma püsivalijaid ikkagi tagasi võita, keda on hakatud endast eemale tõukama, siis seda on lihtsam teha värskema, uue näoga, kellega on lihtsam keerata uut lehekülge.»



«IRLile ongi raske mingisuguseid geniaalseid soovitusi anda, eks tuleb püüda kuidagi üle veepiiri püsida,» ütles Leht erakonna neljaprotsendilise toetuse kohta.



ERRi uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute ASi küsitluse järgi langes valitsuskoalitsiooni erakondade (Keskerakond, SDE ja IRL) kogutoetus aprillis 36 protsendile, samal ajal kui opositsioonil (Reformierakond, EKRE, Vabaerakond) on see kokku 50 protsenti.