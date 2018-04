Kohus suurendas oluliselt hüvitist tapetud Darja emale

Kannatanu mittevaralise kahju nõude rahuldas ringkonnakohus täies ulatuses. Ringkonnakohus leidis, et antud juhul esinevad erandlikud asjaolud, mis on inimese surma põhjustamisel eelduseks mittevaralise kahju nõude väljamõistmiseks. Kohtukolleegiumi hinnangul on erandlikud asjaolud nii kannatanul tütre surma tagajärjel tekkinud tervisehäire kui ka see, et ta pidi oma last taga otsima viiel päeval, lootes seejuures teda elusana leida. Taoline teadmatus lapse saatuse suhtes põhjustas kannatanule kahtlemata suurt närvipinget. Üleelamisi põhjustas ka see, et Darja surnukeha lebas võsastikus päevi. Ringkonnakohus leidis, et juhtunu asjaolusid arvestades ei ole summa ebamõistlikult suur ega väljenda kannatanu alusetut rikastumissoovi.