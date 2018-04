Eesti eluaegne vang: surmaotsust kuuldes arvasin, et mind lastakse otse kohtusaalis maha

«See oli nagu rusikahoop, mul sai õhk otsa. Politseinikud tulid kohtusaalis mu juurde, väänasid käed selja taha panid käed raudu. Ma ei tea, kas nad arvasid, et ma tahan surmaotsust kuuldes kellelegi kallale tungida,» kirjeldas Mägi oma esimesi emotsioone pärast surmaotsuse kuulmist.

Mägi rääkis oma vanglakogemusest täna justiitsministeeriumis Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudi korraldanud konverentsil.

Eduard Mägi on viibinud trellide taga alates päevast, kui hukkus parvlaev Estonia. Politsei pidas ta kuriteos kahtlustatavana kinni 28. septembril 1994.

Esimene asi, mida Mägi trellide taga viibimisest mäletab, on spetsiifiline hais. «Esimene mulje, mis mul vanglast meenub, on hais – suits, pesemata sokid ja higi. Ka hirmul, pingel ja agressiivsusel on oma lõhn,» rääkis mees.

Mägi peab vanglas viibides kõige olulisemaks iseendaks jäämist. «Mulle tungiti kohe kallale, kui saadi teada, et ma olin töötanud turvamehena, öeldi, et «tõ suka» («sa oled libu»), kuna turvamehe tööd peeti samuti võimuesindaja omaks. Ma otsustasin, et jään inimeseks ja ei hakka elama vangla reeglite järgi. Ma olen läinud oma keskmist teed pidi ja ei ole siin pooli valinud,» rääkis Mägi.

Et vangla on teda siiski muutnud, sai Mägi aru pärast nelja-aastast vangis olekut. Perekonnaga kohtudes kasutas ta nii palju vangla sängi ja žargooni, et lähedased ei saanud tema jutust aru. «Siis mõistsin, et ma hakkan degradeeruma, kui tavalised inimesed ei saa enam mu jutust aru,» kirjeldas Mägi.

Vanglas viibides hakkas Eduard Mägi lugema Uut Testamenti ja ning praegu usub ta jumalasse. «Hakkasin otsime lootust ja lahendusi, kuidas oma eluga edasi minna. Otsustasin pöörduda jumala poole, palvetasin ja see tõi mulle kergendust,» ütles ta.

Oma kuritegudele tagasi vaadates tõdes Mägi, et selleni viisid teda alkohol, ülbus ja karistamatuse tunne. Ta nentis, et 1990. Aastate alguses oli kogu Eestis selline õhkkond, et karistamatuse tunne oli kerge tekkima.

«Tahan paluda ohvrite lähedaste käest andestust. Kui ma saaksin oma elus midagi muuta, teeksin nii, et neid kuritegusid poleks olnud,» ütles Mägi.

Eduard Mägi poeg: sain isa eluaegsest vangistusest teada alles aastaid hiljem

Konverentsil osalenud Eduard Mägi poeg, kes rääkis, et sai oma isa eluaegsest vangistusest teada alles aastaid hiljem.