Kirik plaanib toetusavaldust abielu kui mehe ja naise liidu põhiseadusesse panekule

Otsuse seletuskirjas on välja toodud, et praegusel ajal on perekond rünnaku all: ühelt poolt ohustab seda vääritimõistetud vabaduse kuritarvitamine, teisalt soovitakse avalikult sõlmitud abielu defineerida ümber, nii et see tähistaks ka muid liite peale ühe mehe ja ühe naise vahelise ühenduse.