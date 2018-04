Naistearstide selts: sünnitusabi koondumine on andnud häid tulemusi

Sarnaselt Soome ja Rootsiga on sünnitusabi koondumise eesmärk riskirasedate ja enneaegsete sünnituste koondamine tervishoiuasutustesse, kus on igakülgne ja pidev valmisolek kiireks ja tõenduspõhiseks abiks ning olemas vajalikud tugistruktuurid.

Alates 2002. aastast on Eestis suletud kuus sünnitusosakonda ja see ei ole kaasa toonud väljaspool haiglat toimuvate sünnituste osamäära suurenemist. Eeldatavasti langeb sünnituste arv Eestis veelgi, sest kohe jõuab parimasse sünnitusikka see vanusrühm, kus sünnitajate arv on väiksem kui praegu.