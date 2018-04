VIDEO Kaljulaid võrdleb Reformierakonda EKREga: juba Ansipi ajast liigutakse rahvuskonservatiivses suunas

«Nii nagu reformierakondlane Igor Gräzin stuudios just ütles, siis traditsioonilise liberaalse erakonna toetus ühiskonnas oleks kusagil 15-16 protsendi juures,» selgitas Kaljulaid paralleelide tõmbamist Reformierakonna ja EKRE vahel.

«Reformierakonna tänane reiting on ju sellest märkimisväärselt kõrgem,» jätkas ta, «küsimus on, kas selline toetus oleks võimalik, kui nad oleks traditsiooniline liberaalne erakond – muidugi mitte.»

«Tegelikult on Reformierakond juba sellest ajast, kui esimeheks sai Andrus Ansip, liikunud väga rahvuskonservatiivses suunas.»

«Küsimus on selles, kas uue esimehe Kaja Kallasega jääb Reformierakond pigem rahvuslikke väärtusi rõhutavaks erakonnaks või minnakse majandusliku liberalismi suunas.»

Värske reitingu kohaselt on Reformierakonna toetus edestanud Keskerakonna Eestis tervikuna, aga ka Tallinnas, kus Keskerakond on seni alati suurt populaarsust nautinud.

«Nõustun kõigi analüütikutega, kes ütlevad, et Reformierakonna kõrges reitingus kajastub väga kõrge ootus uuele esimehele Kaja Kallasele. See on väga keeruline ülesanne talle ja tema meeskonnale – hoida seda olukorda järgmise üheksa kuu jooksul.»