Seeder: EKRE puhul on täna tegemist loosungite ja tühjade poosidega

Seederi sõnul on EKRE valimislubadused segu erakondade lubadustest ehk seinast seina, mistõttu on mingit selget ideoloogiat selle erakonna puhul raske välja tuua, vahendab ERR .

Lisaks tõi Seeder välja, et EKRE mängib protestimeelsetele valijatele, kes on rahulolematud mis tahes asjadega.

Seederi jutt oli vastus EKRE esimehe Mart Helme poolt pühapäeval tehtud kriitikale, kus Helme toonitas, et kõik need inimesed, kes on siiani IRLi ja Vabaerakonda toetanud, peaks andma oma toetuse EKRE-le.