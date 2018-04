Kohalik elanik leidis eile õhtul Pärnumaalt Marksa külast surnukeha, politsei tuvastas, et tegemist on Pärnus eelmisel sügisel kadunuks jäänud Johannesega.

Eile kella 17.30 ajal leidis kohalik elanik Pärnumaalt Marksa külast mereäärselt rannaalalt mehe surnukeha. Praeguseks on tuvastatud, et tegemist on eelmise aasta 29. oktoobri öösel Pärnus kadunuks jäänud Johannesega. Marksa rand asub Pärnust umbes 30 kilomeetri kaugusel.