Eesti plaanib avada esindused Ungaris, Ühendemiraatides ja USA läänerannikul

«Valitsuse soov on tugevdada /---/ välisministeeriumi võimekust Eesti jaoks oluliste välis- ja julgeolekupoliitiliste prioriteetide realiseerimisel, aidata tagada meie inimeste heaolu ja pürgida majandushuvide realiseerimise suunas. Sellest tulenevalt on valitsus otsustanud eraldada välisteenistuse tugevdamiseks, julgeoleku tagamiseks ja majandushuvide kaitseks aastateks 2019-2022 14 miljonit eurot,» kirjutas Mikser teisipäeval ministeeriumi pressiteenistuse väljastatud tekstis.

«Me oleme läbi viinud eduka Euroopa Liidu eesistumise, omandanud eelneva 14 aasta jooksul palju teadmisi ja kogemusi. Nüüd on aeg neid oskuseid senisest aktiivsemalt kasutada. Selleks tugevdab valiministeerium järgneva nelja aasta jooksul oma esindusi Euroopa suuremates pealinnades,» kirjutas Mikser. «Ühe olulisema sammuna taasavame ka oma esinduse Budapestis, et arenda kahepoolseid suhteid hõimurahva ungarlastega ning tugevdada meie kohalolekut Balkanil. Lääne-Balkani poliitika saab olema järgnevate aastate EL-i üks kesksemaid teemasid ning tingib vajaduse olla piirkonnas esindatud ja tegutseda seal senisest veelgi aktiivsemalt,» selgitas minister.

«Eesti majandusarengu kindlustamisel, ekspordi kasvatamisel ning välisinvesteeringute Eestisse meelitamisel peame olema senisest ambitsioonikamad ja riigi eelarvestrateegia kaudu oleme saanud siin olulised lisavõimalused. Neist kõige olulisem on esinduse avamine Araabia Ühendemiraatides. Oleme selle asukoha valinud tulenevalt meie ettevõtete soovidest. Seeläbi saame osaleda rohkem ka piirkonna välis- ja julgeolekupoliitilistes protsessides ning pakkuda oma kodanikele tõhusamat kaitset ja toetust ning soodustada turismi arengut,» teatas Mikser.

«Eesti Vabariigi majandushuvide edendamiseks ja Eesti ettevõtete tegevuse toetamiseks kavatseme avada lähiaastatel esinduse USA läänerannikul. See võimaldab meil paremini teenindada ka Eesti kodanikke selle kiiresti arenevas piirkonnas. Lisaks soovib välisministeerium senisest rohkem panustada küber- ja digidiplomaatiasse selge eesmärgiga toetada Eesti ettevõtete tegevust ning panustada Eesti digitaalsete arenguabi ja rahvusvahelistesse koostöö projektidesse,» lisas välisminister.

Samuti jätkab Eesti tegevust ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kohale pääsemiseks, mille jaoks on valitsus juba varasemalt raha eraldanud.

«Traditsiooniliste välis- ja julgeolekupoliitiliste tegevuste kõrval on oluline meie kampaania saavutamaks Eesti valimine ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks. Selle eesmärgi saavutamisel paraneb märkimisväärselt Eesti võime kaitsta meie huve ja väärtusi kõige olulisemas rahvusvahelises organisatsioonis. Riigi eelarvestrateegia näeb ette vahendid ÜRO Julgeolekunõukogu kampaania lõpule viimiseks. Samuti kaetakse mittealalise liikmelisusega seotud tegevuskulud juhul, kui peaksime osutuma valituks,» kirjutas Mikser.

«Kuna on selge, et Eesti julgeolekuhuvide kaitsmine ja Eesti majanduse konkurentsivõime tagamine nõuab pidevalt muutuvas globaalses keskkonnas üha rohkem pingutusi, siis jätkame tööd ka selle nimel, et meie välisteenistuse vajadused leiaksid ka tulevastes eelarvearuteludes piisavat tähelepanu ja saaksid adekvaatset lisarahastust,» ütles Mikser oma artikli.