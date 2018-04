Rektorikandiaatide debatt «Foorumis»: Sutrop on tselluloositehase uuringu vastu, Asseri arvates on seda mõistlik teha

TÜ praktilise filosoofia professor Margit Sutrop märkis, et teadlastel on suur vastutus oma arvamus välja öelda. Ta tõi näiteks valitsuse otsuse minna Tartu tselluloositehase eelplaneeringuga edasi. «Siin küsimus ei ole ainult nendes uuringutes, siin küsimus on just viisis, kuidasmoodi riik on käitunud,» ütles Sutrop.

Ta viitas Postimehes ilmunud TÜ teadlase Kristjan Zobeli artiklile, kus märgiti, et Võrtsjärve-Peipsi-Emajõe vesikond on üks kõige paremini uuritud vesikondi ning uusi uuringuid pole vaja läbi viia.

«Mispärast me raiskame teadusele määratud raha selleks, et seda sama uuringut uuesti teha,» tõstatas Sutrop küsimuse.

TÜ neurokirurgia professor Toomas Asser märkis aga, et on oht, kus tõekspidamised hakkavad asendama teadmisi. «Sellisest ringist on pärast väga raske välja tulla. Seda peaks katsuma vältida,» sõnas Asser.

Siis tuletas Sutrop väitlusparnterile meelde, et too oli ühes varasemas debatis nõustunud, et uuringuid on juba piisavalt tehtud. «Meil on uuringud olemas, neid tuleb tõsiselt võtta. Me teame, mis juhtub Emajõega. Me teame, et Emajõe-Peipsi olukord on väga halb ja mis iganes niisuguse uue tehase rajamine seda kindlasti ei paranda, vaid seda keskkonnaolukorda halvendab,» ütles Sutrop.

Asser selgitas aga, et kui ülikoolil on võimalus teha neid uuringuid, kus on konkreetne tehnoloogia, siis tema meelest poleks mõistlik, kui eeluuringust loobutaks. «Neid uurimusi võib kohandada ka teistesse kohtades ja ma arvan, et see oleks kindlasti mõistlik,» arvas Asser.

Vastaskandidaat avaldas seepeale arvamust, et tuleb vahet teha, mida uuritakse. «Kui uuritakse sellesama vesikonna seisundit, uuritakse seda, missugune fosforisisaldus on ohtlik või uuritakse seda, mis on need alternatiivsed, innovaatilised tehnoloogiad, mida võiks kasutusele võtta, mis on tõesti suunatud puidu kõigi komponentide ärakasutamisele ja energiatõhususele. Et need võiksid olla need uuringud, mida me teeksime,» ütles Sutrop.