IRL toetab abielule põhiseadusliku kaitse andmise ettepanekut

«Me oleme alati seisnud perekonna ja abielu eest,» ütles IRL-i peasekretär Priit Sibul. «Seetõttu on abielu, kui mehe ja naise vaheline liit määratletud ka IRL-i eestseisuse poolt heaks kiidetud maailmavaateliste põhialuste dokumendis. Abielule põhiseadusliku kaitse andmine tagab, et traditsioonilised väärtused oleksid hoitud. Abielu on väärtus igale südametunnistusega inimesele. See ettepanek annab võimaluse ka kooseluseaduse toetajatele, kes väitsid, et kooselul pole abieluga mingit seost.»