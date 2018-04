Politsei otsib Suurupis teadmata kadunud relvastatud kolleegi

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmas Krull ütles, et täna ajavahemikul 16.00 kuni 20.00 viis politsei läbi maastikuotsingud, kuhu oli kaasatud kümneid politseinikke. Harku valla elanike Facebooki grupis rääkisid kohalikud sellest, et politseinikud käisid õhtul fotoga ukselt uksele ja küsisid, kas pildil kujutatud meest on nähtud. Samuti oli politseioperatsiooni kaasatud kopter.

«Seni on otsingud olnud tulemusteta, kuid jätkame oma tegevusi mehe leidmiseks. Hetkel me ei oska öelda, kus tema asukoht olla võib.» Kuna Suurupi ümbruskonnast pole meest leitud, kavatseb politsei otsimispiirkonda laiendada.

Krull lisas, et kadunud politseinikul on ka relv. «Samuti on meil teada, et Marek võttis esmaspäeval peale vahetuse lõppu töökohast lahkudes kaasa oma teenistusrelva ning seni ei ole me ka relva leidnud,» rääkis Krull. «Tegemist ei ole ohtliku inimesega,» ütles ta ERRile.