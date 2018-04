«Suud puhtaks» üle 50-aastaste tööotsingutest: lõpuks ei taha inimene enam tänavalegi minna

Ene Vinter-van Vierssen märkis, et tema kohtab tavaliselt neid tööotsijaid, kes on juba abivajaja seisundis. «Ta ei julge saata oma CV-d, ta ei julge minna intervjuule, ta on kaotanud igasuguse usu kuni sinnamaale välja, et mõni ei julge enam tänavale minna. Kõik asjad juhtuvad. Tervislik seisund halveneb,» kirjeldas saatekülaline vanemaealise tööotsija kannatusi.