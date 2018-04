Mikser UK välisministrile: ootame NATO tippkohtumiselt heidutushoiaku tugevdamist

Mikser ütles, et Eesti ja Suurbritannia kaitsekoostöö on hea näide ohte ja julgeolekuolukorda sarnaselt tajuvate liitlaste ühistegevustest. «Hindame kõrgelt nii meie hea liitlase kohaolu meie regioonis eFP lahingugrupi juhtriigina kui ka osalust õhuturbe teostamisel,» lausus ta. Välisminister lisas, et kaitsekoostöö kontekstis on oluline panna rõhku ka küberkoostöö süvendamisele.