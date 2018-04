Politsei otsib Saaremaal kadunud 29-aastast Taavit

Täna pöördusid Kuressaare politseijaoskonda murelikud vanemad, kes ei ole alates teisipäevast näinud oma poega Taavit ega ole temaga ka ühendust saanud. Politsei on praeguseks suhelnud Taavi lähedaste ja tuttavatega, et selgitada välja tema võimalikke liikumissundi ning asukohti. Mehe isikukirjeldus on edastatud politseipatrullidele, kes teda maakonnas otsivad.