Jüri Ratas: Mäggi pole veel minister, aga juba rünnatakse

Eile õhtul jõudis meediasse uudis, et peaminister on teinud suhtekorraldaja Janek Mäggile ettepaneku hakata uueks riigihalduse ministriks. Ootamatu otsus on sünnitanud furoori ja nüüd otsustas peaminister sotsiaalmeedia kaudu väljavalitu kaitseks paar helgemat sõna lausuda.

«Kahtlemata on Janek aastate jooksul esinenud mitmete julgete ning tihti tahtlikult debatti esile kutsuvate mõtteavaldustega. Tema senist töökäiku ning tegevusala arvestades on see igati mõistetav. Kindlasti ei nõustu ka mina iga tema mõttekäiguga, täpselt nagu tema ei pruugi toetada iga minu avaldust. Küll aga leian, et kedagi ei tohi üksikute ning taustsüsteemist välja võetud lausete eest hukka mõista. Iga inimest tuleb hinnata eeskätt tema tegude järgi.»

«Janek Mäggi pole jõudnud veel riigihalduse ministri ametikohale asudagi, kui juba on hakatud ründama tema isikut ja kunagisi väljaütlemisi. Mina pean Janekist lugu, sest ta on tõestanud, et ta ei ole ainult julgete sõnade, vaid eeskätt tegude inimene. Lisaks eduka PR-ettevõtte omamisele ja juhtimisele, on ta aktiivselt panustanud Eesti kodanikuühiskonda, inimeste tervisesse, spordi edendamise ning meie riigi rahvusvahelisse mainesse,» ütles Ratas.