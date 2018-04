Liiklusõnnetus Läänemaal: 17-aastane lubadeta juht oli joobes, sõiduk hävis tules

Läll tuletab meelde, et alla 18-aastastele on keelatud mitte ainult alkoholi tarbimine, vaid isegi kinnises pakendis alkoholi omamine. «Selline keeld on kehtestatud noorte endi elu ja tervise kaitseks. Kahjuks näeme oma töös pidevalt, et on küllalt palju täisealisi inimesi, kes ei võta seda keeldu tõsiselt ning on nõus noortele alkoholi ostma või pakkuma, hoolimata, mis tagajärjed võivad alaealistele alkoholi tarbimisega kaasneda. Selline käitumine on äärmiselt kohusetundetu ja ka karistatav,» sõnas politseinik.