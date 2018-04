Vaimsest tervisest huvituvad noored lõid oma ühenduse

Liikumine ühendab noori, kes peavad oluliseks vaimse tervise hoidmist, ühiskonna teadlikkuse tõstmist ja turvalist aruteluruumi. Liituma on oodatud nii noored, kel on kogemusi vaimse tervise probleemidega, kui ka need, kes antud muresid ise kogenud pole, ent soovivad mõista ja tuge pakkuda.

Kõigil noortel vaimse tervise entusiastidel on põhjust rõõmustamiseks. Varasemalt Peaasjalike Noorte nime all tuntud noorteliikumine sai eelmise aasta viimastel päevadel registreeritud kui MTÜ Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine. ENVTL-i visioon on, et iga noor kasvaks üles vaimset tervist toetavas keskkonnas.

Liikumise jaoks on tähtsal kohal noorte kogemuslood vaimse tervise probleemidega toimetulekust ja nendest paranemisest. Üheskoos usutakse, et päris noorte päris lugude jagamine on üks võti vaimset tervist puudutavate hoiakute muutmisel. Noorteliikumine soovib anda inimestele võimaluse vaadata igapäevaste superkangelaste maski taha. Nimelt jagab Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine sotsiaalmeediakanalis Facebook järgneva kuu jooksul Eesti noorte lugusid depressioonist, andes oma panuse Peaasi.ee kampaaniale “Mis toimub maski taga?”.

Organisatsiooni asutajaliikme Martha Rattuse sõnul soovib ta, et kasvaks üles põlvkond, kes väärtustab vaimse tervise hoidmist sama palju kui füüsilisele tervisele tähelepanu pööramist.

Liikumise algataja Merle Purre avaldas aga soovi, et Eesti noored märkaksid iseennast kui tõelist ressurssi vaimset tervist toetava keskkonna loomisel. «Tahan julgustada noori oma vaimse tervise ja heaolu jaoks lahendusi leidma ning vedada võitlust ühiskondlike eelarvamuste vastu, mis vaimse tervise alast teadlikkust varjutada võivad,» lisas Purre.