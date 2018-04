Janek Mäggi liitub Keskerakonnaga ja kandideerib riigikokku

Mäggi sõnas juhatusele, et on valmis ministriametisse asuma ning panustama valitsuses, et igas Eesti nurgas oleks võimalik elada. «Erinevate töökohustustuste tõttu olen aastate jooksul külastanud väga erinevaid Eestimaa paiku. Olen teadlik kitsaskohtadest, mis on Tallinnast väljaspool ja soovin seniseid kogemusi kasutades anda oma osa sellesse, et neid muresid lahendada,» tõi Valgamaa juurtega Mäggi välja. Ta kinnitas, et liitub ka Keskerakonnaga ning kandideerib valimistel.