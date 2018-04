Ametirelvaga kadunuks jäänud politseinik: mida me tänaseks teame?

Kolmapäeval pöördus politseisse mehe abikaasa, et 44-aastane Marek ei ole koju tagasi tulnud alates esmaspäevast ja 25. aprilli seisuga ei ole õnnestunud temaga ühendust saada ei lähedastel ega kolleegide. Selgitati välja, et Mareki auto on kodus maja juures ning tema telefon on esmaspäeva õhtust välja lülitatud.