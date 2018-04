Minister Simson allkirjastas maakondliku ühistranspordi piletihinnamääruse

«Oleme ette näinud kõikidele kohalikele ühistranspordikeskustele rahalisi vahendeid mahus, mis katab ära möödunud aasta dotatsiooni ja piletitulu kogusumma. Seega on keskustel olemas vahendid tasuta sõidu rakendamiseks,» teatas majandus- ja taristuminister Kadri Simson pressiteate vahendusel.

Simsoni sõnul on uue määrusega paika pandud kõrgeim võimalik piletihind, kuid maakondlikel ühistranspordikeskustel on võimalus jätkata senise süsteemiga ehk küsida sõidu eest endiselt tasu.

Simsoni sõnul sündis taoline otsus koostöös Maanteeameti ja ühistranspordikeskustega, kellega suheldes jäi kõlama, et leidub keskusi, kes soovivad jätkata tänase süsteemiga.

«Kui algselt oli spekulatsioon, et minister kehtestab nullhinna, siis seda see määrus ei tee.» Majandusminister Kadri Simson

Edasine tegevuskava näeb välja nii, et maanteeamet koordineeritult ühistranspordikeskusega koostab kõigis maakondades uue hinnapoliitika.

Pärnumaa läheb osaliselt tasuta ühistranspordile üle

«Meie lähme üle osaliselt tasuta bussisõidule,» rääkis Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk. Pärnumaal loodetakse, et täna Kadri Simosoni poolt allkirjastatud määrusele saab lõpuks teoks linna- ja maakonnaliinide ühtne piletisüsteem, millega on nõus kõik Pärnumaa omavalitsused.

«Piletid kehtivad nii linna- kui ka maakonnaliinidel ja soodustused on samasugused. Ehk õpilased pensionärid ja puuetega inimesed saavad tasuta sõita, ülejäänutel on senisest kordades soodsam perioodipiletihind ja seda saab kasutada ükskõik millises maakonna- või linnaliini bussis,» selgitas Kärpuk.

Ta lisas, et konkreetsed hinnad sõltuvad maanteeameti peadirektori otsusest, sest ministri määrus paneb paika vaid piirhinnad. «Me peame veel hulka tööd tegema, et maanteeametiga jõuda ühisele seisukohale,» rääkis keskuse juht.

Ohtrad kiidusõnad ministri aadressil

Kärpuk ei osanud öelda, kas majandusministri lubatud lisaraha liinivõrgu tihendamiseks nende vajadusi katab, sest esiteks pole nad oma kalkulatsioone veel teinud ja teiseks on määruses kirjas vaid lisaraha üldsumma 3,3 miljonit eurot, kuid selle jaotust ei ole veel maakonna kaupa lahti kirjutatud. Kärpuki sõnul on kindlasti aga nende maakonnas vaja liinivõrku tihendada, sest piletihindade oluline langus «paneb bussid rahvast täis, eriti just tiheasustuspiirkondades».

Kadri Simsoni meelemuutust tasuta ühistranspordi osas Kärpuk kiidab. «Suur tänu ministrile, et ühistranspordi teema on üldse päevakorrale võtnud. Kui kardetakse kaotada, siis jäetakse paljud suured asjad üldse tegemata, aga minister ei kartnud teha otsust, mille suhtes ta algselt oli teisel seisukohal,» lisas Kärpuk. Tema sõnul näitab määrus, et eri seisukohti on kuulatud ja arvestatud.

«Ei saa öelda, et minister oleks kaotanud sellist määrust vastu võttes. Meie arvates on ta võitnud.» Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk.

Tasuta sõiduks raha napib

Harjumaa ühistranspordikeskuse juhi Vello Jõgisoo sõnul sõltub tasuta bussisõidu tulek Harjumaale ühistranspordikeskuse omanike ehk omavalitsuste otsusest ja seda ei langetata enne 9. maid. Jõgisoo sõnul on tema enda isiklik arvamus, et riigi poolt pakutud summa eest ei ole võimalik tasuta ühistransporti teha. «Selleks on rohkem raha vaja,» kinnitas ta.

Lisaraha liinivõrgu tihendamiseks

Lisaks tasuta sõidu rakendamiseks mõeldud vahenditele eraldab riik kohalikele keskustele raha ka liinide tihendamiseks ja see raha on ette nähtud kõigile, sõltumata sellest, kas piirkond rakendab tasuta sõitu või mitte.