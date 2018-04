Põhja-Tallinnas kahte naist vägistanud mees sai mõrvasüüdistuse

Enrikole on esitatud süüdistus 1972. aastal sündinud mehe mõrvas, kahe naise vägistamises ning röövimises. Täna toimus asjas eelistung, kus kohus määras avaistungi aja.

Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi pandi kõik kuriteod toime kolmel päeval eelmise aasta novembris.

12. novembril kella 18.30 paiku ründas ta süüdistuse järgi Tallinnas Hipodroomi läheduses asuva metsatuka ääres ühte naist. Mees lohistas naist metsatuka suunas, kus jätkas naise löömist, seejärel röövis ta naiselt mobiiltelefoni, dokumente ja pangakaardi, vägistas teda ning põgenes sündmuskohalt. Hiljem selgus, et pärast juhtunut suundus mees pangaautomaadi juurde, kust võttis kannatanu pangakaarti kasutades välja 600 eurot.

«Kinnipidamisel sõnas aga mees, et ta oli teel baari või poodi, et järgmine tapmine toime panna.»

Ööl vastu 13. novembrit ründas ta järgmist naist. Süüdistuse järgi leidis see aset Tallinnas Koplis asuvate garaažide juures. «Süüdistatava käitumismuster oli ka seekord sama. Õnneks kuulis naise appikarjeid üks mees, kes tormas naisele appi. Tänu sellele jäi kuritegu lõpule viimata, süüdistatav põgenes sündmuskohalt,» kommenteeris kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtinud Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Natalia Miilvee.

15. novembril läks süüdistatav enda tuttava mehe juurde. Süüdistuse järgi röövis ta tuttavalt pangakaardi ning seejärel tappis ta piinaval viisil. «On tuvastatud, et meest on korduvalt löödud noaga selga, kõhtu ja kaela. Lisaks olid ohvril noaga torgatud mõlemad silmad. Kogutud andmed viitavad sellele, et tapmise motiiviks oli soov kasutada ohvri maja elamiseks,» kirjeldas prokurör.

Uurimisversiooni järgi kavatses mees pärast mõrva röövitud pangakaardiga raha välja võtta. «Selleks ajaks on politseinikud talle jälile saanud ning mees peeti kahtlustatavana kinni samas piirkonnas pärast majast lahkumist,» ütles Miilvee. «Kinnipidamisel sõnas aga mees, et ta oli teel baari või poodi, et järgmine tapmine toime panna,» lisas prokurör.

Põhja prefektuur kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul kohtab nii räige käekirjaga kurjategijaid Eestis harva. «Esimese kuriteoteate laekumisel saime aru, et mees on üliohtlik ning ta tuleb kiiresti tabada. Juhtumiga hakkasid tegelema kriminaalpolitseinikud, piirkonnapolitseinikud, kiirreageerijad ja patrullid. Mehe tabamisel mängis kandvat rolli isikuvastaste kuritegude talituse hea vaist, kiire infovahetus kolleegide vahel ning infokillud kodanikelt,» rääkis Tambre.

Politsei sai infot, et mehe sotsiaalmeediakontol on viited ohtlikule käitumisele. Just need vihjed aitasid politseinikud lähemale võimaliku kahtlustatava tuvastamisele ja tabamisele.

Tambre sõnul jooksid uurijad mehe tabamisel sõna otseses mõttes ajaga võidu. «Kahjuks sai üks inimene surma, kuid olen kindel, et mehe tabamine hoidis ära järgmised rasked kuriteod,» ütles ta.