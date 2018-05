Galerii: Vabaduse väljakul otsitakse palgatõusu lauldes

Kell 13 algava ürituse peaesinejaks on Karl-Erik Taukar Band ja päeva juhib Ilja Golomb.

Ühtlasi on 1. mai alguseks Ametiühingute Keskliidu tänavusele organiseerimiskampaaniale, millega kutsutakse inimesi ametiühingutega liituma, et oma palgatõusule ühiselt jõudu anda. Kampaania sõnumiks on sel aastal «Eesti väärib palgatõusu!»