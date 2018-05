Ratas: ametiühingud on valitsusele väärtuslikud koostööpartnerid

Ratas kinnitas, et ametiühingutega on tehtud sisukat koostööd ning ta on veendunud, et see jätkub ka edaspidi. «Meil on olnud korduvalt võimalik töises õhkkonnas üheskoos nõu pidada ning ministrid on saanud väärtuslikku abi ja nõuandeid. Ma usun südamest, et oleme kõik koos suutnud tööinimeste jaoks nii mõndagi head teha,» ütles Ratas Tallinnas Vabaduse väljakul ametiühingute korraldatud töötajate pidupäevaüritusel.

Ratase sõnul on ametiühingutega koostöös teoks saanud koalitsiooni mitmed olulised otsused, näiteks aasta alguses toimunud tulumaksuvaba miinimumi tõstmine ning päästjate, politseinike, piirivalvurite, õpetajate, kõrgharidusega kultuuritöötajate, sotsiaaltöötajate ja veterinaaride eesootav palgatõus, kuid ka tervishoiu lisarahastamine.

Peaministri sõnul on praegu mitmekordselt põhjust tähistada, sest muu hulgas täitus Eestil 14 aastat Euroopa Liiduga ühinemisest. «Olen veendunud, et Euroopa Liitu kuulumine on andnud väga tugeva panuse Eesti inimeste heaolu suurendamisse ning tööinimeste õiguste tõstmisesse. Euroopalik mõtteviis väärtustab ja hindab igaühe panust ning asetab just inimese huvid ja heaolu poliitika keskmesse. Täpselt seda tuleb meil alati teha ka Eestis,» lausus ta.