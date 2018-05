IRL otsustas Vaheri uueks ametiajaks kinnitamist mitte vetostada

Seeder rääkis ERR-ile, et fraktsioon arutas piiriauditi teemat ja jõudis seisukohale, et kuigi kõik küsimused vastuseid ei saanud, ei kavatse IRL Elmar Vaheri kinnitamist politseijuhi kohale vetostada, vahendab ERR-i uudisteportaal .

«Meil on kogu selles protsessis etteheiteid isegi ei tea kellele, sest audit on väga ebamäärane, aga meie ei vetosta Elmar Vaheri kandidatuuri, kui Anvelt selle valitsusele esitab ja on veendunud, et Elmar Vaher on parim kandidaat ja leiab et tehtud juhtimisvigade eest vastutab pigem eelmine minister,» lausus Seeder.