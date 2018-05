Riik katsetab uut nippi üha sagedasema mure leevendamiseks

Kust leida oma lähedasele koht hooldekodus või kas või aeg-ajalt külastav abiline tema enda koju, on küsimus, mis valmistab Eesti vananevas ühiskonnas peavalu üha enamatele inimestele. Hoolekandesektor on praegu inimestele keerukas ja ebaefektiivne ning pole head ühtset süsteemi, millega hinnata, millist hooldusteenust keegi täpselt vajaks. Selle välja nuputamine on enamasti lähedaste õlul, leidis riigikantselei juures tegutsev hoolduskoormuse rakkerühm oma aasta lõpus valminud raportis.