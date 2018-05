Taavi Kotka: müüme e-residentsust natuke uhkemalt, kui kaup ise on

Kotka ütles, et tänasel päeval ei ole süsteem kokku hakanud nii, et meie riiklikud registrid, meie pangad, meie raamatupidajad, meie audiitorid, kõik koos näeksid klienti kui ühte tervikut, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Tekkinud on olukord, kus mõned e-residendid on kasutanud tagaust: Soomes registreeritud finantsasutus Holvi registreerib elektroonse arveldusarve ka distantsilt ja mõnikord läheb see Eestis firma asutamisel läbi.

Küsimusele, kas õige kohtunikuabi juurde sattumine on loterii, vastas Kotka: «See on jälle näide sellest, et programm ei ole lõpuni küps.»