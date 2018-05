Lumi: uus poliitiline jõud peaks pakkuma värskust

Lumi ütles ERRi raadiouudistele , et erakonna tegemisel on vaja kolme asja: ideoloogiat, tuumikut ja organisatsiooni.

«Kõige olulisem on see tuumik, kes need inimesed on, kes seda asja teevad. Kas neil on olemas piisav nägemus, kuidas erakonda üles ehitada,» sõnas Lumi.