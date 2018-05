Politoloog Eesti 200st: üks erakond on tõestanud, et edukas võib olla ka lahendusi pakkumata

«Põhimõtteliselt mina kodanikuna olen valmis seal suurele osale alla kirjutama. Ega seal midagi valesti ei ole. Ideed on muidugi head, aga probleem on ikkagi jõuda manifesti tarbijani,» rääkis Mölder.

Mölder on skeptiline, et manifestiga suudetakse kõnetada ka suuremaid valijagruppe. «Ma kardan, et neil saab olema raske potentsiaalse toetuspinna leidmisega, kuna see on suunatud ühiskonna intelligentsemale osale. Suurem osa inimesi võtab seda sellisena, et on käputäis intelligente, kes midagi arutavad, aga see ei ole see, mida nad on valmis tarbima,» ütles ta.

Mölder tõi paralleeli Ameerika Ühendriikide presidendi valimistega, kus 2016. aastal ei saanud öelda, et Donald Trump oleks olnud parim valik Ameerikale. «Aga ta oli see valik, mis rahuldas suurt osa valijaskonda. Sama probleem võib tekkida ka selle liikumisega, et ta ei pruugi kõnetada sedavõrd, et suudaks koondada niivõrd palju potentsiaalseid valijaid, et selle najal midagi muuta,» lausus ta.

Isegi kui uus poliitiline liikumine saaks parlamendis paar kohta, siis oleks see Mölderi selgitusel liiga väikene jõud, et hakata seal midagi muutma. Nii loob see eeldused selleks, mille vastu manifest võitleb ehk konformismiks, kus öeldakse, et tahtsime parimat, aga läks nagu alati. «See on väga suur oht sellel liikumisel,» nentis ta.

Eesti 200 autorid on intervjuudes öelnud, et nemad soovivad algatada diskussiooni. Mölder leidis, et palle on õhku visatud palju ja kui liikumise ambitsioon on minna valimistele ja kasvada üle erakonnaks, siis peaksid nad pakkuma ka lahendusi. «Muidugi, kui me vaatame kas või EKRE näitel, siis selleks, et olla valimistel edukas, ei ole vaja esitada lahendusi, lihtsalt sa viitad probleemidele, ja veelgi parem: süüdlastele ja siis valija tuleb sinuga kaasa,» selgitas politoloog.

Kuigi omas valdkonnas kuuluvad manifestile allakirjutanud kahtlemata eliidi hulka, ei ole Möldri hinnangul tegu rahvaliikumisega, vaid esindatakse mingeid elitaarseid vaateid. Samas ei ole isikute tuntus laiemale avalikkusele piisavalt suur. «Ei ole kõlavaid nimesid, kes oleks end valijaskonna jaoks sisse töötatud,» lausus Mölder. Ka ei ole politoloogi hinnangul uuel liikumisel piisavalt aega enam, et valimisteks korralikult valmistuda.