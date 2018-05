Politsei otsib Järvamaal nelja-aastast Tim Timmot

Täna hommikul 9.11 ajal teatasid murelikud lähedased politseile, et Kädva külas asuvast koduhoovist on 4-aastane Tim Timmo koos koeraga kadunud. Politsei alustas piirkonnas koos lähedastega poisi otsinguid.

Tim Timmol on seljas must pluus, lühikesed laigulised püksid ja jalas on tal sinised kummikud ning ta on julge suhtleja. Ta võib ringi liikuda koos suure musta värvi koeraga.