Politseinikud otsivad 77-aastast naist

Naine räägib ukraina ja vene keelt. Kuna tal on mäluga probleeme, võib tal olla raske oma asukohta tuvastada.

Antonina on 150-160 cm pikk ning ta on tüsedavõitu kehaehitusega. Tema lühikesed juuksed on kastanpruunid ning silmad sinakashallid. Tal oli seljas tume tepitud jope.